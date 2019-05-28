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شاهد رد فعل الجزائريون حول إهانة شاب مصرى فى برنامج "مزال الخير"

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:27 م
شاهد رد فعل الجزائريون حول إهانة شاب مصرى فى برنامج "مزال الخير" صورة صممها الجزائريون
كتبت – هناء أبو العز
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فى برنامج "مزال الخير" الجزء الثانى، والذى يذاع فى رمضان بالجزائر، قام طاقم البرنامج، بالقيام بتجربة تمثيلية، تمثلت في قيام شاب جزائري، بإهانة شاب مصري، في الجزائر، إلا أن الجزائرين انتفضوا رافضين الموقف.
 
وتقوم التجربة على تقدم شاب مصري، لدفع ثمن مقتنياته، في محل، بالجزائر، إلا أن البائع، يقوم بإهانته أمام الجميع، ويخبره بأن لا يحب الشعب المصري.
 
وهنا كانت ردة فعل الجزائريين، جميلة، حيث رفضوا إهانة هذا الشاب المصري بشدة، وطلبوا من البائع عدم معاملته بهذه الطريقة، لأن الشعبين الجزائري والمصري واحد.
 
وأكد الجزائريون، أنهم يعتبرون كل العرب، أشقاء لهم، وأنهم يحبون اخوانهم المصريين، لأنه يجمع بينهم، الإسلام والعروبة.
 
 

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الجزائر

مزال الخير

مصرى

اهانة مصرى


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