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شاهد.. أخطر الإرهابيين يقاتل فى صفوف حكومة الوفاق

الثلاثاء، 28 مايو 2019 09:08 م
شاهد.. أخطر الإرهابيين يقاتل فى صفوف حكومة الوفاق الإرهابى الخطير عادل الربيعى
كتب أيمن رمضان
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فضح تقرير بثته قناة "الحدث"، حكومة الوفاق الليبية التى تدافع عن الإرهابيين فى ليبيا وتتخذهم درعًا للبقاء فى السلطة، حيث ظهر القيادى فى تنظيم أنصار الشريعة الإرهابى، عادل الربيعى، في ساحات القتال بالعاصمة طرابلس، وهو يقاتل ضمن قوات حكومة الوفاق ضد قوات الجيش الليبى، وذلك بعد عامين من اختفائه، فى مؤشر على تزايد أعداد المقاتلين المتصلين بتنظيمات إرهابية فى صفوف الميليشيات المسلّحة الموالية للوفاق.

وأكد التقرير، أن "الربيعى" من أخطر القيادات الإرهابية فى جماعة أنصار الشريعة الموالية لتنظيم القاعدة، التى شاركت فى المعارك ضد قوات الجيش الليبى فى بنغازي، وهو متهم بارتكاب عدة جرائم خطف واغتيال استهدفت شباب مدن شرق ليبيا، قبل أن يختفى منذ نهاية الحرب على بنغازى عام 2017، حيث راجت أخبار آنذاك تفيد بمقتله فى المعارك.


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اخبار عربية

عادل الربيعى


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