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شابان يمطران ثالثا بالرصاص فى أسيوط بسبب خلافات بينهم

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:09 م
شابان يمطران ثالثا بالرصاص فى أسيوط بسبب خلافات بينهم جثة -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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نجحت اجهزة الأمن في كشف غموض وضبط مرتكبى واقعة مقتل مواطن في ساحل سليم بأسيوط، حيث تبين أن شابين وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلافات مع القتيل.
 
تلقى مركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط بلاغا من أحد المستشفيات بوصول (عامل بمحل حدايد وبويات ببندر ساحل سليم جثة هامدة إثر إصابته بأعيرة نارية متفرقة ، وبسؤال والده (صاحب مقهى، أكد أنه أثناء تواجد ابنه بالمحل عمله أطلق مجهول أعيرة نارية تجاهه فأودى بحياته وهرب مستقلاً دراجة نارية .
 
وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأسيوط أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة شخصان (حداد ، و عامل مقيمان بدائرة المركز ) وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وقرر الأول بوجود خلافات بينه وبين المجنى عليه فعقد العزم على التخلص منه بالإتفاق مع الثانى وفى سبيل تنفيذ ذلك أعد السلاح المستخدم فى الواقعة "طبنجة" ويوم الحادث توجها لمحل الواقعة مُستقلين دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة الثانى وأطلق أعيرة نارية من الطبنجة تجاه المجنى عليه فأودى بحياته وهربا ، وأرشدا عن الطبنجة والدراجة النارية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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