سقوط 3 متهمين بحوزتهم استروكس وبانجو وهيروين بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - فريق المحافظات

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على 3 متهمين بحوزتهم كميات من الاستروكس و البانجو والهيروين، بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء عاطف مهران مدير امن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم " محمد.ع.س"24 عام، عاطل مقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية، بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 50 جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، والمتهم "خالد.م.ن"23 عام عاطل مقيم دائرة مركز ابوصوير، بحوزته كمية من مخدر الهيروين، تزن حوالى 40 جرام وسلاح ابيض"مطواه"، ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "محمد.ع.م"24 عام، عاطل بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر، تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.