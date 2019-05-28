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سقوط عاطلين وراء سرقة سلاسل ذهبية من السيدات بالزيتون

الثلاثاء، 28 مايو 2019 05:39 م
سقوط عاطلين وراء سرقة سلاسل ذهبية من السيدات بالزيتون متهمين - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عاطلين لخطفهم السلاسل الذهبية من الفتيات فى منطقة حلمية الزيتون، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة حلمية الزيتون، عدة بلاغات تفيد بقيام عاطلين بسرقة السلاسل الذهبية من السيدات والفتيات بأسلوب الخطف، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التى حدث بها وقائع السرقة، تم تحديد هوية المتهمين وهم"راضى.م" و"محمود.ع" وتم ضبطهم وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة، واعترفوا أن كل السلاسل التى سرقوها اكتشفوا أنها ذهب صينى، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 

 


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جريمة سرقة

سرقة السلاسل بالزيتون

امن القاهرة

مباحث الزيتون


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