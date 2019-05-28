رئيس كوسوفو يؤكد أن عملية الشرطة بمنطقة "متروفيتسا" قانونية بالكامل

بريشتينا (أ ش أ)

أكد رئيس كوسوفو هاشم تقى، اليوم الثلاثاء، أن العملية التى قامت بها قوات الشرطة فى منطقة "متروفيتسا" شمال البلاد قانونية بالكامل، كما أنها ليست موجهة ضد أى مجتمع.

وقال تقى - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - إن الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال هذه العملية بينهم ألبان وصرب وبوسنيون وروسى واحد.

ودعا تقى إلى دعم صربيا لهذه العمليات لأن الجريمة المنظمة ليست مشكلة محلية بل إقليمية.

وقد اعتبرت صربيا هذه العملية بمثابة تهديد للسلام.. وأصدرت السلطات فى بلجراد أوامر لقواتها بالبقاء فى حالة تأهب كامل.

يشار إلى أن تقى قد حث الأقلية الصربية ببلاده إلى الحفاظ على الهدوء ودعم قوات الشرطة فى عملياتها للتصدى للجريمة المنظمة، وهو الأمر الذى من شأنه التعجيل فى عملية اندماج البلاد مع الغرب.

وقال تقى إنه سيتم محاسبة جميع المتورطين فى أنشطة غير مشروعة، مضيفا أن عمليات الشرطة لا تستهدف أى عرقيات.