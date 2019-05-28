رئيس برلمان كوريا الجنوبية يدعو بوتين لإلقاء خطاب أمام المجلس

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وجه رئيس الجمعية الوطنية "البرلمان" فى كوريا الجنوبية مون هى سانج، دعوة إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لإلقاء خطاب أمام البرلمان الكوري.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن مون قوله - خلال لقائه رئيس مجلس الدوما (النواب) الروسى فيتشسلاف فولودين اليوم الثلاثاء قوله "متبقٍ لدى عام واحد فقط فى الخدمة كرئيس للجمعية الوطنية. خلال هذا الوقت أود أن أرى خطاب فلاديمير بوتين فى برلماننا، وأود أيضا رؤية زيارة فيتشسلاف فولودين لكوريا" الجنوبية.