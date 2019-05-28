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خدعوك فقالوا: تناول 2 لتر من الماء هيحميك من الأمراض

الثلاثاء، 28 مايو 2019 05:00 م
خدعوك فقالوا: تناول 2 لتر من الماء هيحميك من الأمراض تناول الماء - أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر
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الماء سر بقاء الإنسان على الأرض، وأيضا سر بقاء الإنسان حيا، فالماء من أهم العناصر التى يتوجب على الشخص تناولها للبقاء بصحة جيدة، حيث إنها تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، وتحافظ عليه من الأضرار الصحية وتحميه من مشاكل صحية عديدة، وخلال هذا التقرير نتعرف على القدر الصحى الذى يمكنك تناوله يوميا للحفاظ على صحتك، وذلك وفقا لموقع "healthline".

هناك العديد من الدراسات الطبية الحديثة التى تنصح بتناول الماء بقدر معين وهو 2 لتر فى اليوم الواحد، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير فى الحفاظ على الصحة العامة، ونجد أن الكثير من الأشخاص بالفعل يتبعون هذه النصائح ولكن كل نقطة من الماء التى لا يحتاجها الجسم يقوم بإخراجها عن طريق التبول.

وهنا نجد أن هذا التقرير ينصح بعدم تناول الماء إلا عند احتياج الجسم لها، أى عند الشعور بالعطش حتى لا يقوم الجسم بإخراجها عن طريق التبول.

كما أن الجسم يحصل على الماء بطريقة غير مباشر عن طريق تناول الشوربة أو الفواكه والخضراوات والعصائر الطبيعية، فبهذه الطريقة يحصل على ما يرغب.

ولكن فى حال قيامك بهذه الأشياء عليك الإكثار من تناول الماء، فى حالة لون البول الداكن، ممارسة الرياضة بشكل منتظم.


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