خبير أمنى يطالب المواطنين باحترام إجراءات السلامة بالقطارات خلال إجازة العيد

كتب محمد أبو عوض

قال اللواء عصام نصار، الخبير الأمنى، إن الأجهزة الأمنية لديها إصرار لمواجهة وبحسم أى محاولة لخلق سوق سوداء لبيع تذاكر القطارات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الخبير الأمنى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الأجهزة الأمنية لديها وعى كامل لمواجهة بكل حزم أى محاولة لمخالفة القانون فى بيع تذاكر القطارات، مع الحرص على إزالة أى حواجز من شأنها إعاقة حركة المواطنين داخل فترة الأعياد، مطالبا الجميع باتباع إرشادات الأمن، لمزيد من سلامة الركاب.

وكانت هيئة السكة الحديد أعلنت حجز قطارات عيد الفطر الإضافية التى قررت تشغيلها بجانب قطارات جداول التشغيل الطبيعية ابتداءً من أمس الاثنين، حيث جرى حجز مقاعد القطارات المكيفة الإضافية التى تتحرك اليوم الثلاثاء.