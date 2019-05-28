سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

خبير أمنى: انخفاض ملحوظ فى الجرائم الجنائية بسبب الجهود الأمنية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:00 ص
خبير أمنى: انخفاض ملحوظ فى الجرائم الجنائية بسبب الجهود الأمنية قوات الامن - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

قال اللواء خالد يحى مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن معدل الجرائم بدأ ينخفض بصورة ملحوظة فى ظل الجهود الأمنية الكبيرة المبذولة من قبل رجال الشرطة.

وأضاف الخبير الأمنى، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جرائم خطف الأطفال تقلص عددها بصورة كبيرة، والتى كانت شهدت ارتفاع بعد 2011، ولكن الجهود الأمنية ساهمت فى التصدى لهذه الحوادث، لافتاً إلى أنها لم ترتقى لظاهرة فى كل الأحوال.

ولفت الخبير الأمنى، إلى أنه لدى وقوع أية جريمة جنائية، يتم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى، ويتم وضع خطة مكونة من عدة بنود، ومن خلال هذه الخطة يتم التوصل لمعلومات وجمعها تؤدى فى النهاية للوصول للمتهم.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

جريمة حول العالم ..سفاحة القرن قتلت أزواجها وأطفالها للحصول على معاشهم

"خيط الجريمة".. التقرير الطبى فضح الأم وزوجها وكشف لغز مقتل طفل بالهرم

دفاع محافظ المنوفية بالكسب غير المشروع يلتمس البراءة ويدفع بانتفاء الجريمة

خطف

عدد الجرائم

انخفاض الجرائم


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
زيدان يرفض قرار راموس بالرحيل عن ريال مدريد

زيدان يرفض قرار راموس بالرحيل عن ريال مدريد

الترجي يعترض على تعيين بكاري جاساما حكمًا لنهائي دوري الأبطال

الترجي يعترض على تعيين بكاري جاساما حكمًا لنهائي دوري الأبطال

جورج قرداحى يذهب للمنوفية ويسلم 100 ألف جنيه للفائز بجائزة برنامج "اسم من مصر ".. ويعدد إنجازات بطل الليلة.. أبرزها صعوده بمنتخب مصر لكأس العالم فى إيطاليا..ولعب ودرب بروح المقاتل.. ويؤكد: أحد أبطال حرب أكتوبر

جورج قرداحى يذهب للمنوفية ويسلم 100 ألف جنيه للفائز بجائزة برنامج "اسم من مصر ".. ويعدد إنجازات بطل الليلة.. أبرزها صعوده بمنتخب مصر لكأس العالم فى إيطاليا..ولعب ودرب بروح المقاتل.. ويؤكد: أحد أبطال حرب أكتوبر

صور.. "من أسيوط إلى بلاد الكنغر" نجيب قلدس يتقلد أرفع المناصب فى الشرطة الأسترالية.. تولى منصب نائب مفوض شرطة ولاية ويلز.. وقاد جهاز مكافحة الفساد.. ومشرفا على التحقيق فى حادث المسجدين بنيوزيلاندا

صور.. "من أسيوط إلى بلاد الكنغر" نجيب قلدس يتقلد أرفع المناصب فى الشرطة الأسترالية.. تولى منصب نائب مفوض شرطة ولاية ويلز.. وقاد جهاز مكافحة الفساد.. ومشرفا على التحقيق فى حادث المسجدين بنيوزيلاندا

# لا _ لرحيل _ جروس يتصدر تويتر

# لا _ لرحيل _ جروس يتصدر تويتر

هل يشارك كين أمام ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.. بوكيتينو يجيب

هل يشارك كين أمام ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.. بوكيتينو يجيب

الرجوع الى أعلى الصفحة