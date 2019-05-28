خبير أمنى: انخفاض ملحوظ فى الجرائم الجنائية بسبب الجهود الأمنية

كتب محمود عبد الراضي

قال اللواء خالد يحى مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن معدل الجرائم بدأ ينخفض بصورة ملحوظة فى ظل الجهود الأمنية الكبيرة المبذولة من قبل رجال الشرطة.

وأضاف الخبير الأمنى، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جرائم خطف الأطفال تقلص عددها بصورة كبيرة، والتى كانت شهدت ارتفاع بعد 2011، ولكن الجهود الأمنية ساهمت فى التصدى لهذه الحوادث، لافتاً إلى أنها لم ترتقى لظاهرة فى كل الأحوال.

ولفت الخبير الأمنى، إلى أنه لدى وقوع أية جريمة جنائية، يتم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى، ويتم وضع خطة مكونة من عدة بنود، ومن خلال هذه الخطة يتم التوصل لمعلومات وجمعها تؤدى فى النهاية للوصول للمتهم.