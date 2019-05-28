حملة لضبط مركبات التوك توك الغير مرخصة بدمياط

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط ، برئاسة إبراهيم حسن بالتعاون مع وحدة مرور دمياط الجديدة، حملة لضبط مركبات التوك توك الغير مرخصة داخل شوارع مدينة كفر سعد.
وأسفرت تلك الحملة عن ضبط ومصادرة 10 مركبات غير مرخصة، والتنبيه على البدء في إتخاذ إجراءات الترخيص قبل انتهاء الموعد المقرر 30 يونيو 2019.
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الحملات لتحقيق الانضباط بشوارع المحافظة ومصادرة أى توكتوك غير مرخص لمواجهة الانتشار الغير منضبط له.
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