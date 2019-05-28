حملة لضبط مركبات التوك توك الغير مرخصة بدمياط

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط ومصادرة 10 مركبات غير مرخصة، والتنبيه على البدء في إتخاذ إجراءات الترخيص قبل انتهاء الموعد المقرر 30 يونيو 2019.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الحملات لتحقيق الانضباط بشوارع المحافظة ومصادرة أى توكتوك غير مرخص لمواجهة الانتشار الغير منضبط له.