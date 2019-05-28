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حليفة زعيم العمال: الحزب ملتزم بإجراء استفتاء عام على أى صفقة خروج

الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:30 م
حليفة زعيم العمال: الحزب ملتزم بإجراء استفتاء عام على أى صفقة خروج جيريمى كوربين
كتبت رباب فتحى
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قالت ديان أبوت، وزيرة الظل وحليفة زعيم حزب العمال، جيريمى كوربين إن حزب العمال ملتزم الآن بتقديم استفتاء عام على أى صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 

وقالت وزيرة داخلية الظل إن حزبها يدعم الآن تصويت القول النهائى حتى على صفقة تفاوض عليها حزب العمال، وكانت قد قالت سابقًا إنها تريد فقط إجراء تصويت عام على صفقة المحافظين أو تجنب الخروج بدون صفقة.

 

وكان زعيم حزب العمال المعارض جيريمى كوربين، قال إن هناك ضرورة لمطالبة الرأى العام البريطانى مرة أخرى بإصدار حكمه بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، إما من خلال انتخابات عامة أو استفتاء ثان.

 

وقال كوربين: "مع تفكك المحافظين وعدم قدرتهم على الحكم ومع وصول البرلمان إلى طريق مسدود، سيتعين إعادة هذه القضية إلى الشعب، سواء من خلال انتخابات عامة أو استفتاء عام".

 

وأضاف "خلال الأيام المقبلة، سنجرى محادثات فى حزبنا وحركتنا ونفكر مليا فى هذه النتائج على جانبى الخروج من الاتحاد الأوروبي".

 


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