سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:19 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عاطل وابنه لاتهامهما بسرقة 30 كرتونة من مخزن سجائر بمصر القديمة

الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:44 م
حبس عاطل وابنه لاتهامهما بسرقة 30 كرتونة من مخزن سجائر بمصر القديمة محكمة - أرشيفية
كتب سليم على
إضافة تعليق
قررت نيابة مصر القديمة، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل وابنه 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة 30 كرتونة من مخزن سجائر فى دائرة القسم، عقب اعترافهما وثبوت ارتكابهما الواقعة.
 
وكشفت تحقيقات النيابة أن رجال مباحث مصر القديمة تمكنوا من ضبط عاطل "47 سنة" ونجله "18 سنة"، يقيمان فى دائرة القسم، وسبق اتهام الأب فى قضية اعتداء على موظف عام والابن فى 3 قضايا آخرها "سرقة متجر"، لسرقتهما 30 كرتونة سجائر مختلفة الأنواع.
 
وأشارت التحقيقات إلى أنه من خلال الفحص تبين استقلال المتهمين دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية، استُخدم فى ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما "عتلة حديدية وأجنة"، وقد اتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

حبس المتهم بقتل زوجته وإخفاء جثتها بالشرقية

تجديد حبس أفريقى 15 يوماً لقتله صديقه "بمفك" فى مدينة بدر

حبس عاطل لحيازته مخدر الحشيش وفرد خرطوش بالشرقية

حبس عامل اختطف تاجر تحت تهديد السلاح بسبب خلافات مالية بقنا

مصر القديمة

عقوبه السرقه

نيابه مصر القديمه

جرائم سرقه بالاكراه


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

الرجوع الى أعلى الصفحة