حبس عاطل وابنه لاتهامهما بسرقة 30 كرتونة من مخزن سجائر بمصر القديمة

كتب سليم على

قررت نيابة مصر القديمة، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل وابنه 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة 30 كرتونة من مخزن سجائر فى دائرة القسم، عقب اعترافهما وثبوت ارتكابهما الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن رجال مباحث مصر القديمة تمكنوا من ضبط عاطل "47 سنة" ونجله "18 سنة"، يقيمان فى دائرة القسم، وسبق اتهام الأب فى قضية اعتداء على موظف عام والابن فى 3 قضايا آخرها "سرقة متجر"، لسرقتهما 30 كرتونة سجائر مختلفة الأنواع.

وأشارت التحقيقات إلى أنه من خلال الفحص تبين استقلال المتهمين دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية، استُخدم فى ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما "عتلة حديدية وأجنة"، وقد اتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.