حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28/5/2019 فى مصر والدول العربية

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الثلاثاء ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية لطيف على السواحل الشرقية، حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.



حالة الطقس اليوم فى مصر



كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة.



الطقس فى الأردن



نهاراً

لا تغير ملحوظ على درجات الحرارة نتيجة لإستمرار تراجع الكتلة الحارة المؤثر على المملكة، لكن تستمر أعلى من معدلاتها لمثل هذ العام بحدود 2-4 درجات مئوية.

وتستمر الأجواء أكثر اعتدالاً في المناطق الجبلية مقارنة بالفترة الماضية، في حين تستمر حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة وبشكل لافت في المناطق الصحراوية الجنوبية والشرقية.

وتستمر السُحب المتوسطة والعالية بالظهورعلى أجزاء من شرق وجنوب وشمال المملكة مع فرصة لزخات خفيفة من المطر فيها.

وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية

ليلاً

تعاود درجات الحرارة ارتفاعها مقارنة بالفترة الماضية، مع بقاء الأجواء مُعتدلة.

وتكون الرياح شمالية غربية

الطقس فى فلسطين



يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بحدود الثلاثة درجات مئوية ، ويسود جو حار نهاراً ومنعش في ساعات الليل والفجر الباكر. الرياح تبقى غربية الى جنوبية غربيةخفيفة الى معتدلة السرعة.

