توقف حركة السيارات على طريق جمصة المنصورة بعد انقلاب سيارة نقل بمقطورة

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بانقلاب سيارة نقل بمقطورة تحمل أرقام 924799 نقل الغربية، على طريق جمصة المنصورة أمام قرية زيان التابعة لمركز بلقاس، مما أدى إلى إغلاق حركة السير على الطريق، وتكدس السيارات.

على الفور، تم استدعاء لودر واستعدال السيارة، ورفع البنجر من على الطريق لإعادة حركة سير السيارات مرة أخرى، كما انتقل رئيس الوحدة المحلية لقرية الجزائر ببلقاس إلى مكان الحادث لمتابعة أعمال الرفع.