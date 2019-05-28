تنفيذ 1582حكما متنوعا وضبط 109 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

كما تمكنت الحملة من ضبط 109 متهمًا هاربا محكومًا عليه، تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.