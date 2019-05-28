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تنفيذ 1582حكما متنوعا وضبط 109 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:23 م
تنفيذ 1582حكما متنوعا وضبط 109 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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 نفذت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء عاطف مهران  مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من  تنفيذ 1582 حكمًا متنوعًا منها 1157حكمًا جزئيا  و63 حكم مستأنف و299 حكم غرامات و59 حكم مخالفات و4هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 10100 جنيه قيمة مخالفات وغرامات. 

كما تمكنت الحملة من ضبط 109 متهمًا هاربا محكومًا عليه، تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

 


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