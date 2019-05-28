تنفيذ 1582حكما متنوعا وضبط 109 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

نفذت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 1582 حكمًا متنوعًا منها 1157حكمًا جزئيا و63 حكم مستأنف و299 حكم غرامات و59 حكم مخالفات و4هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 10100 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.
كما تمكنت الحملة من ضبط 109 متهمًا هاربا محكومًا عليه، تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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