تنفيذ 12 مشروع لخدمات مياه الشرب و60 للصرف الصحى بالقليوبية بـ5.1 مليار جنيه

القليوبية - إبراهيم سالم

قال المهندس حسن الفار،رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، إن محافظة القليوبية من أعلى المحافظات تنفيذا لمشروعات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال الإنشاء لمحطة مياه سرياقوس بالخانكة منتصف يونيو المقبل بنسبة تنفيذ للأعمال المدنية 98%، والكهروميكانيكية 93%، بإجمالى طاقة 145 ألف متر مكعب فى اليوم، وبتكلفة

وأضاف "الفار" للـ "اليوم السابع"، أنه يتم العمل على قدم وساق للانتهاء من محطة مياه الشرب بكفر شكر لتصبح جميع مراكز المحافظة بها مياه شرب نقية، مشيرا إلى أن هناك 12 مشروع لخدمات مياه الشرب، 60 مشروع لمياه الصرف الصحي، بتكلفة أجمالية 5.1 مليار جنيه، موضحا أن مسبة تنفيذ الصرف الصحى بالقرى 71.2%.

وتابع رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، أن نسبة تنفيذ مشروعات الصرف الصحى على مستوى المحافظة كان فى عام 2014، حوالى 34%، مشيرا إلى أنه فى عام 2022 سيتم الانتهاء من جميع المشروعات بالقليوبية، موضحا أن نسبة تغطية الصرف الصحى لقرى المحافظة ستتخطى فى 2022 نسبة الـ 80%.

كما أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بدء التشغيل التجريبى لمحطة مياه سرياقوس الجديدة العملاقة بسعة ١٤٥ ألف لتر ثانية، بعد أجازة العيد والتشغيل الفعلى خلال شهر بعد أن تم إطلاق التيار الكهربائى بالمحطة "اليوم" أثناء جولة الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، لتفقد المحطة "اليوم" تمهيدا لإفتتاحها يونية المقبل.

شارك فى الجولة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة القليوبية للمياه والصرف الصحى والمهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحى والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، وأن التكلفة الإجمالية للمحطة تبلغ ٣٨٠ مليون جنيه وتخدم مناطق "القلج وعرب العيايدة والجبل الأصفر والمنشية وعزب الصفراء وشارع الأربعين وسرياقوس والمنية و٢٣ يوليو" .

وتعمل المحطة بنظام المرشح الرملى الديناميكى، والتى تعد ثانى أكبر محطة على مستوى الجمهورية وتقوم بتنفيذها شركة المقاولون العرب وبلغت نسبة التنفيذ بالمحطة 95% للأعمال المدنية، و95% للأعمال الكهروميكانيكية، وسيتم الانتهاء منها وتسليمها فى 31/6/2019.

من جانبه وجه اللواء ياسر حفناوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة، بتجهيز المحطة وتمهيد الطرق المؤدية إليها وإزالة أى مخالفات سواء مبان على الأراضى الزراعية أو قمامة، بالإضافة إلى مراجعة أعمدة الإنارة والاستعداد لافتتاح المحطة فى أقرب وقت ممكن بعد الانتهاء منها.

أوضح محافظ القليوبية إن المحطة هى الأكبر على مستوى الجمهورية، ومقامة على مساحة ١٠.٥ فدان لإنتاج ١٤٥ ألف متر مكعب فى اليوم، مشيراً إن تكلفة إنتاج المتر المكعب مياه بها أقل٢٠% عن محطات المياه التقليدية، وتستخدم تقنية dynasand fter وهى ثانى محطة على مستوى الجمهورية تستخدم تلك التقنية فى العمل وهى صديقة للبيئة وتخدم المحطة ٤٠٠ ألف مواطن من مدينة الخانكة والقرى التابعة لها.

اضاف المحافظ انه نسبة فاقد المياه بها تتراوح بين ٨ : ٦% وهى أقل من المحطات التقليدية التى تبلغ النسبة بها من ١٥ -٢٠% حيث لايوجد فاقد من المياه المنتجة حيث يتم إعادة تدوير الفاقد منها تلقائيا بالمحطة.