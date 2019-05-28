تنفيذ مبنى الوحدة المحلية لقرى الأربعين بمركز باريس بـ 1.7 مليون جنيه

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الإسكان بمحافظة الوادي الجديد، أنه تم البدء فى إنشاء مبنى الوحدة المحلية لقرى الأربعين التابعة لمركز باريس، بتكلفة إجمالية بلغت مليون و 700 ألف جنيه، حيث تم الإنتهاء من اعمال الطرح والترسية، تحت إشراف مديرية الإسكان وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس .

وفي سياق متصل، أكد المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة، أنه تم الانتهاء من مشروع تطوير منطقة الإتحاد المصرى للكاراتيه فرع الوادي الجديد، تنفيذ واشراف مديرية الإسكان، وذلك فى اطار تنفيذ خطة القطاع لتطوير وإحلال البنية التحتية للمنشآت الخدمية بالمحافظة.