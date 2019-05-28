تنفيذ مبنى الوحدة المحلية لقرى الأربعين بمركز باريس بـ 1.7 مليون جنيه

أعلنت مديرية الإسكان بمحافظة الوادي الجديد، أنه تم البدء فى إنشاء مبنى الوحدة المحلية لقرى الأربعين التابعة لمركز باريس، بتكلفة إجمالية بلغت مليون و 700 ألف جنيه، حيث تم الإنتهاء من اعمال الطرح والترسية، تحت إشراف مديرية الإسكان وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس .
وفي سياق متصل، أكد المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة، أنه تم الانتهاء من مشروع تطوير منطقة الإتحاد المصرى للكاراتيه فرع الوادي الجديد، تنفيذ واشراف مديرية الإسكان، وذلك فى اطار تنفيذ خطة القطاع لتطوير وإحلال البنية التحتية للمنشآت الخدمية بالمحافظة.
ومن جانب آخر أعلن المهندس عادل عباس رئيس مركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد، أنه تم استلام سيارة مكبس تابعة لقطاع النظافة بالمركز بتكلفة إجمالية بلغت 750 ألف جنيه، وذلك ضمن بنود خطة التنمية المحلية للمركز فى قطاع تحسين البيئة .
وأضاف عباس أنه تم إيضا استلام عدد من صناديق النظافة بإجمالى 15 صندوق لدعم الأحياء السكنية بالمدينة مؤكدا على أنه تم الانتهاء فعليا من تنفيذ خطة التنمية المحلية بنسبة 95% والتى تبلغ اعتماداتها المالية 12 مليون و294 ألف جنيه .
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