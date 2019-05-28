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تراجع معنويات المستهلكين الألمان لأدنى مستوى فى عامين

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:23 ص
تراجع معنويات المستهلكين الألمان لأدنى مستوى فى عامين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
رويترز
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أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن معنويات المستهلكين الألمان تراجعت بشكل طفيف مع اقتراب شهر يونيو لتبلغ أدنى مستوياتها في أكثر من عامين، إذ أصبح المتسوقون أقل رغبة في الشراء وأكثر تشاؤما حيال توقعات نمو أكبر اقتصاد في أوروبا.

وانخفض مؤشر جي.إف.كيه لمعنويات المستهلكين، الذي يستند إلى مسح يشمل نحو ألفي ألماني، إلى 10.1 نقطة من قراءة معدلة بالخفض عند 10.2 في الشهر الماضي.

وهذه أدنى قراءة منذ مايو 2017 ودون توقعات عند 10.4 نقطة وتشير البيانات إلى أن إنفاق الأسر قد يضعف في نهاية الربع الثاني من العام بعد أن أظهر استطلاع لثقة الشركات أجراه معهد الأبحاث الاقتصادية إيفو أن ركودا يشهده قطاع التصنيع يتسرب نحو أجزاء من قطاع الخدمات.

 


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