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تجديد حبس المتهمين بقتل طبيب لسرقته فى فيصل

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:59 م
تجديد حبس المتهمين بقتل طبيب لسرقته فى فيصل محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة  جنوب الجيزة حبس المتهمين بقتل طبيب يحمل جنسية دولة عربية، بمنطقة فيصل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بمنطقة فيصل.

 

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طبيب يحمل جنسية دولة عربية، وكشفت مناظرة الجثة أن الضحية تعرض للخنق، وتبين وجود آثار بعثرة بمحتويات الشقة.

 

وكشفت تحريات المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث بولاق الدكرور، والنقباء أيمن سكورى، وكريم عبد الرازق، وأحمد مندور، أن سمسار وعاملين وراء ارتكاب الجريمة، حيث ساعد المتهم الأول المجنى عليه فى شراء الشقة، ولعلمه باحتفاظه بمبلغ مالى بشقته، قرر سرقته، فاستعان بالمتهمين، وخنقوا الضحية، أثناء السرقة، واستولوا على مبلغ مالى وفروا هاربين.

 

وبإعداد كمين للمتهمين، بإشراف العقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم هشام بهجت، وكيل فرقة المباحث الجنائية، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 

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