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تأجيل محاكمة شاب متهم بقتل فتاة بسبب خلافات فى النزهة لـ28 أغسطس المقبل

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:50 م
تأجيل محاكمة شاب متهم بقتل فتاة بسبب خلافات فى النزهة لـ28 أغسطس المقبل محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قررت الدائرة 20 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة طالب متهم بقتل فتاة بسبب خلافات بينهم بالنزهة لـ28 أغسطس المقبل .

 

وتبين من قرار الإحالة قيام المتهم "أحمد .م " 22 سنة بقتل المجنى عليها " أميرة. ع " عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان عقد العزم وبيت النية على قتلها على اثر الخلاف بينهم فتوجه إلى المكان الذى أيقن سلفا تواجدها فيه وما أن ظفر بها حتى استل سكين وقاما بطعنها بمنطقة الظهر قاصدا قتلها وسرقة المنقولات المملوكة لها .

 

وأقر المتهم خلال التحقيقات انه عقب نشوب خلاف بينه وبين المجنى عليها استل سكين من داخل المطبخ الخاص بالشركة محل عملهما وقام بالتعدى عليها باستخدام السلاح .

 


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محاكمة شاب

قسم النزهه

جريمة قتل


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