بعد فوزه فى الانتخابات الأوروبية ..سالفينى يؤكد: ناخبو الحزب ليسوا متطرفين

كتبت فاطمة شوقى

قال زعيم حزب الرابطة، نائب رئيس الوزراء، ماتيو سالفينى إن الـ34% من المواطنين الايطاليين الذين صوتوا لصالح حزبه اليمينى فى الانتخابات البرلمانية الأوروبية "ليسوا متطرفين".

وأشار سالفينى فى مؤتمر صحفى بمقر وزارة الداخلية بالعاصمة روما مساء أمس الاثنين، إلى أنه "حتى اليوم، لا زلت أقرأ عن بعض أعضاء الحزب الديمقراطى (المعارض)، الذين يتحدثون عن موجة فاشية سوداء، نظام شمولى وديكتاتورية، مؤكدا "المتطرفون لم يفوزوا"،مضيفا " لقد صوت الملايين من المواطنين وأطلب إحترام أصوات 34٪ من الإيطاليين، وهم ليسوا متطرفين".

وأحكم سالفينى الرجل القوى فى السياسة الإيطالية قبضته على الحكومة الشعبوية الحاكمة فى روما بعد الانتخابات الأوروبية، بحصول حزب الرابطة على أكثر من 34% من الأصوات فيما تراجعت أصوات حليفته حركة خمس نجوم إلى 17%.

وكتب نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الداخلية فى تغريدة "كلمة واحدة، شكراً إيطاليا".

وبعد فرز أكثر من 99.9% من الأصوات، حصلت الرابطة على 34.3% من الأصوات فى حين أنها بالكاد تجاوزت نسبة 6% فى الانتخابات الأوروبية عام 2014 وحصلت على 17% فى الانتخابات التشريعية التى أجريت فى مارس 2018.

وأكد سالفينى أمام الصحفيين إنه لا يعتزم فرط حكومة جوزيبى كونتي ولا "العقد الحكومى"، و"لكننا نريد فقط وضع الأولويات".

ونقلت صحيفة "كورييرا ديلا سيرا" الإيطالية قول المحلل السياسى فرانشيسكو فيرديرامى أن "سالفينى يميل الى عقد انتخابات مبكرة ، وذلك لأنه على مدى أشهر فى إيطاليا وكان هناك حكومتان ومن الصعب ان تصبحا اعتبارا من اليوم حكومة واحدة بعد فوز سالفينى فى الانتخابات الاوروبية، خاصة وأنه يرغب فى فرض رأيه".