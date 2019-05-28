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بدء حملة الكشف المبكر عن أورام الثدى فى الجيزة

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:04 م
بدء حملة الكشف المبكر عن أورام الثدى فى الجيزة عيادات متنقلة للكشف عن سرطان الثدى بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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انطلقت فى محافظة الجيزة، فعاليات حملة الكشف المبكر عن أورام الثدى للسيدات والتى تستهدف السيدات من سن 40 سنة فما فوق حيث بدأت الحملة وتستمر لمدة 6 أسابيع.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن الحملة تأتى ضمن المبادرة التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية للقضاء على سرطان الثدى وذلك فى إطار اهتمام الدوله بصحة المرأة حيث سيتم فحص السيدات بأجهزة الماموجرافى للكشف عن مرض أورام الثدى وذلك من خلال العيادة المتنقلة المتمركزة أمام الإدارة الصحية بالعمرانية بشارع الهرم والتى تبدأ عملها من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً .

وكلف محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات بتكثيف الدعاية بنطاق كلا منهم لتحقيق أقصى استفادة لسيدات المحافظة ولحثهم على المشاركة فى تلك المبادرة وتوعيتهن بأهمية إجراء الفحص مشيراً إلى أنه سيتم عمل دورات تدريبية لجميع أطباء الاشعة على مستوى المحافظة للمشاركة فى تلك المبادرة.

وأوضحت الدكتورة هناء سرور، مدير مديرية الصحة بالجيزة، أنه على السيدات اللاتى ترغبن فى إجراء الفحوصات إحضار بطاقة الرقم القومى ورقم الهاتف المحمول مع ضرورة مرور عام على إجراء الفحص السابق مشيرة إلى أنه يمنع من إجراء الكشف السيدات الحوامل والمرضعات.

وجدير بالذكر أنه تم فحص 4 مليون و221 ألف مواطن من اجمالى مستهدف 5 مليون و895 ألف مواطن حتى الآن بنسبة تنفيذ 97 % خلال مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس C والأمراض غير السارية حيث حققت الجيزة أعلى نسبة للزيارات المنزلية نظراً لسرعة الاستجابة ورضا المواطنين عن الخدمة المقدمة لهم، إضافة إلى أنه تم نشر فرق للكشف عن الوافدين بعدد من المناطق والميادين لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

 


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سرطان الثدى

السرطان

الجيزة


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