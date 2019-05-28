النيابة تحقق مع موظفة سابقة لاتهامها بقتل والدتها المسنة فى الزيتون

كتب عبد الله محمود

تباشر نيابة الزيتون التحقيق مع موظفة سابقة، قتلت والدتها وذبحت قطتها فى منطقة الزيتون، وأمرت بتشريح الجثة والتصريح بالدفن، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، كما استعجلت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كانت البداية مع تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون بلاغا من الأهالى، يفيد بالعثور على جثة مُسنّة فى العقد السابع من العمر فى عقار بشارع سليم الأول، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وعثرت على الجثة مسجاة على ظهرها فى الشقة وبها عدة إصابات عبارة عن جروح طعنية بالصدر، كما عثروا على قطة مذبوحة أعلى جثة المجنى عليها.

وبسؤال نجلى المجنى عليها، أحدهما مهندس والآخر طبيب (مصاب بجرح فى اليد اليمنى)، أقر الثانى بتلقيه اتصالا هاتفيا من شقيقتهما (45 سنة، موظفة سابقة) التى تقيم بصحبة والدتها، طلبت منه الحضور هو وشقيقهما فورا، وعقب وصولهما شاهدا شقيقتهما تقف فى مدخل الشقة بجوار جثة والدتهما وقطتها المذبوحة، وبحوزتها مقص وقطعة معدنية "يد هون" عليهما آثار دماء، ولدى محاولة الثانى السيطرة عليها تعدت عليه محدثة إصابته.

وقال الطبيب المصاب، إن شقيقته مريضة نفسيا منذ عدة سنوات، وسبق علاجها فى إحدى مستشفيات الطب النفسى لمدة 6 شهور. وكشفت تحريات المباحث أنه فى يوم الواقعة انتابت المتهمة حالة هياج ارتكبت الجريمة على أثرها، وعقب تقنين الإجراءات ضُبطت المتهمة والأدوات المستخدمة فى الواقعة، وحُرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.