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المحكمة العليا بكينيا تؤيد تجريم مماسة الجنس المثلى

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:55 م
المحكمة العليا بكينيا تؤيد تجريم مماسة الجنس المثلى كينيا- أرشيفية
كتبت – هناء أبو العز
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أيدت المحكمة العليا فى كينيا، القوانين التي تجرم ممارسة الجنس مع المثليين، واستمرار تحديد عقوبة بالسجن 14 سنة لمثلى الجنسين.
 
ووفقًا لمحكمة القضاة الثلاثة ، لم يكن هناك دليل كافٍ على التمييز ضد أفراد مجتمع المثليين .
 
وأشارت المحكمة إلى  أن إلغاء التجريم من شأنه أن يفتح الباب أمام زواج المثليين ، قائلًا إنه لا يوجد دليل علمي يشير إلى أن الأشخاص المثليين جنسياً يولدون كما هم.
 
ووفقًا لموقع "افريقيا نيوز"، كانت الدموع تتدفق بحرية داخل وخارج قاعة المحكمة ، لكن الذين ساندوا الحظر صفقوا وهنأوا القضاة على الحكم.
 

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