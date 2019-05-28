المحكمة العليا بكينيا تؤيد تجريم مماسة الجنس المثلى

أيدت المحكمة العليا فى كينيا، القوانين التي تجرم ممارسة الجنس مع المثليين، واستمرار تحديد عقوبة بالسجن 14 سنة لمثلى الجنسين.
ووفقًا لمحكمة القضاة الثلاثة ، لم يكن هناك دليل كافٍ على التمييز ضد أفراد مجتمع المثليين .
وأشارت المحكمة إلى أن إلغاء التجريم من شأنه أن يفتح الباب أمام زواج المثليين ، قائلًا إنه لا يوجد دليل علمي يشير إلى أن الأشخاص المثليين جنسياً يولدون كما هم.
ووفقًا لموقع "افريقيا نيوز"، كانت الدموع تتدفق بحرية داخل وخارج قاعة المحكمة ، لكن الذين ساندوا الحظر صفقوا وهنأوا القضاة على الحكم.
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