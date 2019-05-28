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الكنترولات تبدأ تصحيح كراسات الأسبوع الأول من امتحانات الدبلومات الفنية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:09 ص
الكنترولات تبدأ تصحيح كراسات الأسبوع الأول من امتحانات الدبلومات الفنية امتحانات الدبلومات الفنية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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قالت مصادر مسؤولة بالتعليم، إن كنترولات الدبلومات الفنية بدأت تصحيح كراسات الأسبوع الأول من امتحانات نهاية العام الدراسى، إذ يصحح مقدرو الدرجات حاليا كراسات إجابة طلاب التعليم الصناعى والزراعى.

وأوضحت المصادر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك مرحلتين للتصحيح: الأولى انطلقت الأسبوع الماضى وما زالت تتواصل، والثانية تبدأ بعد عيد الفطر وتشمل كراسات امتحان التعليم الفندقى والتجارى، على أن تُعتمد النتيجة وتُعلن بعد العيد بعد استكمال الامتحانات العملية وانتهاء التصحيح.

وأشارت المصادر، إلى أن الشؤون القانوينة استقبلت عددا من حالات الغش الإلكترونى ومحاولات الغش داخل اللجان منذ انطلاق الامتحانات يوم 18 مايو الجارى، وأنه من المقرر تطبيق القانون على الطلاب الذين ارتكبوا مخالفات وصوروا أسئلة الامتحانات وأرسلوها لصفحات الغش الإلكترونى، مشددة على أنه لا تهاون مع أى طالب ارتكب مخالفة.

 


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