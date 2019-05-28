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القومى للسكان ينتهى من خارطة طريق لخفض المواليد سنويا

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:00 ص
القومى للسكان ينتهى من خارطة طريق لخفض المواليد سنويا الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان
كتب وليد عبد السلام
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أكد المجلس القومى للسكان، الانتهاء من وضع خارطة طريق لخفض معدلات النمو السكانى والمواليد سنويا، وجارى عرضها على المسئولين للبدء فى تطبيقها مرحليا فى مختلف المحافظات .

وقال الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان، أن خارطة الطريق التى تم الانتهاء منها اعتمدت على كل المعطيات السكانية وتشتمل على تغير الخصائص السكانية للمناطق التى تتسبب زيادة المواليد.

وأوضح مقرر المجلس القومى للسكان، أن هناك تخطيط للاهتمام بمحافظات الصعيد وباقى المحافظات باعتبارها الأعلى فى معدلات المواليد، مضيفا أن البرامج الجديدة ستكون فارقة فى خفض المواليد، وتابع: نتعاون مع جميع الجهات فى الدولة والمحافظين لبلورة كافة الأفكار وتحقيقها على أرض الواقع.

 


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القومى للسكان

النمو السكانى

المواليد

الخصائص السكانية


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