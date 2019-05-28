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القبض على موظف بالمعاش لقيامه بالتنقيب عن الأثار بمنزله فى القليوبية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 06:09 ص
القبض على موظف بالمعاش لقيامه بالتنقيب عن الأثار بمنزله فى القليوبية تنقيب عن الآثار - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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ألقت مباحث مركز كفر شكر، على موظف بالمعاش، لقيامه بالتنقيب عن الأثار بمنزله بقرية كفر علي شرف الدين بدائرة المركز ، تم التحفظ على المتهم وأدوات الحفر، وتولت النيابة التحقيق.
 
كان قد تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفر شكر، بورود بلاغ من أهالى قرية كفر على شرف الدين، دائرة المركز، بقيام أحد الأشخاص بالتنقيب عن الأثار بمنزله.

على الفور، انتقل الرائد إسماعيل خطاب رئيس مباحث كفر شكر، والذى أخطر العميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية، وتبين قيام المدعو "محيى الدين  .   ح" 46 سنة، معاش ومقيم قرية كفر على شرف الدين، دائرة المركز، بالتنقيب عن الأثار، ووجود حفره خلف منزله بالأرض خاصته، بعمق حوالى 10 أمتار وقطر حوالى 6 أمتار بداخلها سقاله خشبية.

بمواجهة المتهم، اعترف بقيامه بالتنقيب عن الآثار، تم التحفظ على مكان الواقعة، وتعيين الحراسة اللازمة عليه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2510 إدارى مركز شرطة كفر شكر لسنة 2019م وتولت النيابة التحقيق.  

 

 


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