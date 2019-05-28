السجن 6 أعوام لفيتنامى فى اتهامات تتعلق بالإرهاب وحيازة أسلحة

هانوى(أ ش أ)

قضت محكمة فيتنامية بالسجن ستة أعوام بحق شخص لإدانته باتهامات تتعلق بالإرهاب وحيازة أسلحة، عقب قيامه بتهريب شحنة من الأسلحة إلى البلاد من كمبوديا.

وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن المحكمة قضت بسجن "لو كوك بينه" لمدة عام واحد لاتهامه بالتخطيط لشن هجوم، كما قضت بسجنه لمدة خمسة أعوام أخرى لحيازته أسلحة.

وكانت السلطات الفيتنامية قد اعتقلت بينه فى شهر أغسطس الماضى قبيل اليوم الوطنى للبلاد فى إقليم "بنه دنه" حيث كان يحمل سبع بنادق و500 رصاصة قام بتهريبها إلى داخل البلاد من كمبوديا.