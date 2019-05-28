الدفاع الروسية: تحديث المروحية القتالية "كى-52"

موسكو (أ ش أ)

صرح نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسى كريفوروتشكو، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم تحديث المروحيات القتالية من طراز "كى-52" (أليجاتور)، مع الأخذ بالاعتبار التجربة السورية، بحلول عام 2022 .

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن كريفوروتشكو قوله - خلال تفقده لمصنع الطائرات "بروجريس" - : "فى الوقت الحاضر، تجرى أعمال التطوير، مما سيؤدى إلى زيادة كبيرة فى خصائص مروحية "كى-52"، ووفقا للخطة الموضوعة، يجب إكمال أعمال التطوير فى عام 2022".. متوقعا توقيع عقد جديد لـ 114 مروحية قتالية من طراز "كاك-52 إم" العام المقبل.

وتتضمن العملية التطويرية التحديثية لمروحيات "كي-52" - التى يجرى تطويرها وفقا لخطة وضعتها شركة (مروحيات روسيا) وصادقت عليها وزارة الدفاع الروسية - تغيير مولد الكهرباء وتطوير إلكترونيات المروحية، حيث سيتم تزويد المروحيات المراد تعزيز قدراتها بمولد كهرباء أقوى ينتج المزيد من الطاقة، بينما يهدف تطوير الإلكترونيات إلى تعزيز قدرة المروحية على اكتشاف الأهداف والتعرف عليها.

وكان أندريه بوغينسكي، مدير عام شركة (مروحيات روسيا)، قد كشف لوسائل الإعلام فى وقت سابق أن خطة تطوير وتحديث مروحيات "كى-52 أليغاتور" (التمساح) تأخذ فى الاعتبار نتائج استخدام المروحيات الروسية فى الحرب السورية ضد الإرهاب.