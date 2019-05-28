الجالية الأرمينية بمصر تشارك فى "دعنا نرقص كوشارى" برقصة وطنية.. فيديو

كتبت رباب فتحى

شارك سفير ارمينيا بمصر كارين كريكوريان و حرمه أعضاء الجالية في احتفالية خصصت للاحتفاء بالذكرى الـ150 لميلاد مؤسس المدرسة الوطنية الأرمينية للموسيقى الكاهن "كوميتاس" والشاعر والكاتب والناشط الارمنى "هوفهانيس تومانيان، حيث شاركا الشباب في مبادرة "دعنا نرقص كوتشارى".



الجالية الارمينية فى مصر

ووفقا لصفحة السفارة الأرمينية على "فيس بوك"، تعد رقصة الكوتشارى، رقصة تراثية معروفة على نطاق واسع، يتم ممارستها فى الأعياد والاحتفالات في أرمينيا، والمناسبات العائلية والاجتماعية، بغض النظر عن العمر والجنس والطبقة الاجتماعية.

وقد تم إدراج رقصة الكوتشاري الأرمينية ضمن قائمة التراث الثقافي اللامادي للانسانية باليونسكو.



جانب من الرقصة

ووفق اليونسكو، فإن رقصة كوتشاري الأرمينية هي رقصة تعبر عن الهوية الوطنية وتنشر التواصل والتوافق ، وتسهم في استمرار الذاكرة التاريخية والثقافية والاثنية، وتشجع على الاحترام المتبادل بين أعضاء المجتمع الواحد.