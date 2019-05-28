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التصديق على 5595 عقد وشهادة استمرارية خلال شهر للمصريين فى الرياض

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:24 ص
التصديق على 5595 عقد وشهادة استمرارية خلال شهر للمصريين فى الرياض تقديم طلبات العمل بالخارج - أرشيفية
كتب محمود راغب
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صدق مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالرياض، بالمملكة العربية السعودية، على 2541 عقد عمل بتجديد إجازات للعاملين المصريين، فضلا عن تصديق 3054 شهادة استمرارية بالعمل، بالإضافة إلى 117 عقد استقدام جديد، وتوفير فرصتين عمل داخلية لعمالة مصرية.

وبلغ إجمالى المستحقات المالية التى قام مكتب التمثيل العمالى بالرياض بتحصيلها من خلال حل الشكاوى العمالية 25 ألفا و166 ريالًا سعوديًا، أى ما يعادل 112 ألف جنيه مصرى تقريبًا.

كما قام المكتب بعمل 4 زيارات ميدانية لعدد من الشركات، والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، فضلا عن لقاءات مع مندوبى وممثلى الجالية المصرية، لحل عدد المشاكل التى تصادف العمالية المصرية بالرياض.

وتلقى المكتب 85 شكوى من العمال المصريين بالرياض، تم حل 15 شكاوى منها بالطرق الودية، وإحالة 20 شكوى للقضاء، ومازالت هناك 50 شكوى تحت البحث والدراسة، فضلا عن الرد على أكثر من 300 استفساراً من خلال المكتب مباشرة.

 


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