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التحريات التكميلية تكشف تفاصيل جديدة فى سرقة 4 متهمين 3 أطنان حديد بـ"بدر"

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:00 ص
التحريات التكميلية تكشف تفاصيل جديدة فى سرقة 4 متهمين 3 أطنان حديد بـ"بدر" حبس - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة الشروق وبدر، باستعجال تحريات المباحث التكميلية، فى واقعة قيام 4 متهمين بسرقة 3 أطنان حديد من موقع تحت الإنشاء بمنطقة الإسكان الاجتماعى، و450 متر كابلات كهرباء من داخل مخازن إحدى الشركات بمدينة بدر، لكشف مزيد من التفاصيل حول الواقعة. كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونجحت مباحث قسم شرطة بدر، فى ضبط عاطلين، أحدهما مطلوب التنفيذ عليه فى قضية " ضرب " مقيمين بدائرة مركز شرطة فايد، "سائق" ومقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) أثناء استقلالهما سيارة نقل "قيادة الثالث " مُحمل عليها (13 لفة سيخ حديد - 321 سيخ حديد تسليح) وزنت جميعها 3 طن حديد.

 وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل موقع " تحت الإنشاء " بمنطقة الإسكان الاجتماعى تابع لإحدى شركات المقاولات بأسلوب " المغافلة " بقصد التصرف فيها بالبيع، باستدعاء المسئول عن الموقع تعرف على المضبوطات.

وتمكنت مباحث شرطة بدر، من ضبط عاطلان سبق اتهام أحدهما فى قضيتين آخرهما " مخدرات "وذلك أثناء استقلالهما دراجة نارية " تروسيكل " ملك وقيادة الأول " مُحمل عليه (3 لفات من كابلات الكهرباء بطول 450 متر)، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل مخزن خاص بإحدى شركات توزيع الكهرباء بدائرة القسم بأسلوب " المغافلة " بقصد التصرف فيها بالبيع.


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