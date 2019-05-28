سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:34 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الاكاديمية المهنية للمعلمين تعلن فتح باب الترقى على النظام الجديد

الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:25 م
الاكاديمية المهنية للمعلمين تعلن فتح باب الترقى على النظام الجديد الأكاديمية المهنية للمعلمين
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

الاكاديمية المهنية للمعلمين أعلنت فتح باب الترقى للمعلمين على النظام الجديد، وفقًا لنظام الكادر.

 

وقالت الاكاديمية المهنية للمعلمين، إنه فى إطار خطة الأكاديمية المهنية للمعلمين فى التطوير سعت فى تنفيذ خطة جديدة لتحديد المعلمين لنوعية التدريب التى تناسبهم طبقاً للآلية الجديدة على أن يكون الاختيار من أحد البديلين الموجودين ويمكن للمعلم الدخول على صفحته الشخصية الخاصة به "بكود المعلم – الرقم القومى – كلمة السر" للاختيار.

 

ويمكن للمعلمين الدخول للاختيار عن طريق الرابط التالى.

http://academy.emis.gov.eg/alazhar/

وكانت الأكاديمية المهنية للمعلمين عقدت اختبارات المتقدمين لوظائف الُمُعلمين والقيادات بمدارس"STEM" وذلك فى الفترة من 20 إلى 21 مايو 2019، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لاتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تقديم تعليم متميز.

 

يذكر أن الأكاديمية المهنية للمعلمين قد قامت بالإعلان على البوابة الإلكترونية للأكاديمية فى الفترة من 1 إلى 21 مارس 2019 عن وظائف المُعلمين والقيادات لمدارس المتفوقين STEM والتى وصل عدد المتقدمين لها فى تلك الفترة إلى 2365 متقدمًا للوظائف المعلنة حسب الشروط والتخصصات المطلوبة.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الأكاديمية المهنية للمعلمين: بدء إجراءات تغيير المسمى الوظيفى للمعلمين

الأكاديمية المهنية للمعلمين تعلن استقبال طلبات منح شهادة الصلاحية للأخصائيين

انتهاء فترة ندب مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين

مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين يبحث التعاون مع معهد تدريب الكوادر بالأميرية

التربية والتعليم

الاكاديمية المهنية للمعلمين

فتح باب الترقى للمعلمين

النظام الجديد


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

الرجوع الى أعلى الصفحة