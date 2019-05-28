الاكاديمية المهنية للمعلمين تعلن فتح باب الترقى على النظام الجديد

كتب محمود طه حسين

الاكاديمية المهنية للمعلمين أعلنت فتح باب الترقى للمعلمين على النظام الجديد، وفقًا لنظام الكادر.

وقالت الاكاديمية المهنية للمعلمين، إنه فى إطار خطة الأكاديمية المهنية للمعلمين فى التطوير سعت فى تنفيذ خطة جديدة لتحديد المعلمين لنوعية التدريب التى تناسبهم طبقاً للآلية الجديدة على أن يكون الاختيار من أحد البديلين الموجودين ويمكن للمعلم الدخول على صفحته الشخصية الخاصة به "بكود المعلم – الرقم القومى – كلمة السر" للاختيار.

ويمكن للمعلمين الدخول للاختيار عن طريق الرابط التالى.

http://academy.emis.gov.eg/alazhar/

وكانت الأكاديمية المهنية للمعلمين عقدت اختبارات المتقدمين لوظائف الُمُعلمين والقيادات بمدارس"STEM" وذلك فى الفترة من 20 إلى 21 مايو 2019، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لاتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تقديم تعليم متميز.

يذكر أن الأكاديمية المهنية للمعلمين قد قامت بالإعلان على البوابة الإلكترونية للأكاديمية فى الفترة من 1 إلى 21 مارس 2019 عن وظائف المُعلمين والقيادات لمدارس المتفوقين STEM والتى وصل عدد المتقدمين لها فى تلك الفترة إلى 2365 متقدمًا للوظائف المعلنة حسب الشروط والتخصصات المطلوبة.