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استمرار لجان فحص استلام تقاوى القمح والفول استعدادا للموسم الجديد

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:00 ص
استمرار لجان فحص استلام تقاوى القمح والفول استعدادا للموسم الجديد حصاد القمح - أرشيفية
كتب عز النوبى
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واصلت الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى التابعة لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، استلام تقاوى القمح والشعير والفول البلدى من المحاصيل الشتوية ا للبدء فى إعدادها وتجهيزها بمحطات الغربلة  استعدادًا  لزراعتها فى الموسم الجديد، بسعر  الأردب 725 جنيها للقمح  بدرجة نقاوة 100%.

الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، قال فى تصريحات "اليوم السابع "، إن لجان استلام تقاوى المحصول الشتوى  تواصل عملها، موضحا أن محطات إنتاج وغربلة التقاوى على مستوى الجمهورية تقوم باستلام تقاوى خام القمح والشعير والفول وغيرها من المحاصيل الشتوية للبدء فى إعدادها وتجهيزها استعدادا لزراعتها فى الموسم الجديد.

وأضاف "حاتم إبراهيم"،  أن لجان المتابعة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى تقوم بالمرور على جميع المحطات فى كل المحافظات لتأكد من سلامة وسهولة إجراءات الاستلام وأن هذه اللجان تواصل عملها طوال شهر رمضان وحتى خلال أيام الإجازات الرسمية، بهدف الانتهاء من مهمتها مبكرا حتى تصبح التقاوى متوافرة فى الجمعيات الزراعية ومنافذ البيع للمزارعين قبل الموسم الشتوى القادم بفترة كافية وبأسعار مناسبة.

وأوضح أن استلام التقاوى من خلال 3 لجان مشكلة من قبل الادارة ويكون استلام التقاوى من المزارعين من خلال لجان الفحص بالشروط والقواعد المتبعة، وخاصة أن تكون التقاوى  ذات جودة عالية، ونظيفة، وخالية من الأفات ، بالإضافة إلى مواصلة الحملات المكثفة على أسواق بيع وتداول تقاوى المحاصيل الصيفية وخاصة  الأرز لضبط المغشوش ومجهول المصدر، من خلال لجان متابعة عمليات التسليم لضبط الاسواق والتصدى لأية مخالفات تحول دون وصول الدعم للمزارعين.

 


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