استجابة لشكوى مواطن .. محافظ الدقهلية ينقل الباعة الجائلين بالسنبلاوين

الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز

أصدر الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، قرارا بنقل مجموعة من الباعة الجائلين من أمام منزل أحد المواطنين بمدينة السنبلاوين، على أن يقوم مجلس المدينة بتحديد مكان مناسب بديلا لهم، مع الأخذ فى الاعتبار أنه فى حالة عدم الالتزام بالمكان المحدد الجديد، تتم مصادرة البضاعة وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع المخالفة ضدهم.

جاء ذلك استجابة لشكوى قدمها أحد المواطنين يتضرر فيها من قيام بعض الباعة الجائلين بوضع بضاعة والبيع أمام منزله، مطالبا باتخاذ إجراء لحل المشكلة.