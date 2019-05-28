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استجابة لشكوى مواطن .. محافظ الدقهلية ينقل الباعة الجائلين بالسنبلاوين

الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:52 م
استجابة لشكوى مواطن .. محافظ الدقهلية ينقل الباعة الجائلين بالسنبلاوين الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز
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أصدر الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، قرارا بنقل مجموعة من الباعة الجائلين من أمام منزل أحد المواطنين بمدينة السنبلاوين، على أن يقوم مجلس المدينة بتحديد مكان مناسب بديلا لهم، مع الأخذ فى الاعتبار أنه فى حالة عدم الالتزام بالمكان المحدد الجديد، تتم مصادرة البضاعة وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع المخالفة ضدهم.

جاء ذلك استجابة لشكوى قدمها أحد المواطنين يتضرر فيها من قيام بعض الباعة الجائلين بوضع بضاعة والبيع أمام منزله، مطالبا باتخاذ إجراء لحل المشكلة

 


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الدقهلية

محافظة الدقهلية

نقل الباعة الجائلين

مجلس مدينة السنبلاوين


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