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إعصار يضرب مدينة ديتون وتوقع المزيد من العواصف فى وسط أمريكا

الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:28 م
إعصار يضرب مدينة ديتون وتوقع المزيد من العواصف فى وسط أمريكا اعصار ارشيفية
رويترز
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 قال مسؤولون وتقارير إعلامية إن إعصارا اجتاح مدينة ديتون بولاية أوهايو الأمريكية ومن المتوقع أن تضرب عواصف حادة المنطقة أثناء الليل.

وذكرت وسائل الإعلام أن إعصارين آخرين على الأقل لامسا اليابسة بالقرب من المدينة منهما واحد قرب قاعدة رايت-باترسون الجوية شرقي ديتون.

وتأتي أحدث عاصفة بعد أن أسفرت موجة من الأعاصير والفيضانات عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في أوكلاهوما خلال الأسبوع السابق منهم شخصان في إل رينو قرب عاصمة الولاية يوم السبت.

وفي أوهايو لم يتضح بعد حجم الأضرار والإصابات.

وقال الموظف المسؤول عن الرد على الاتصالات الهاتفية في مكتب إدارة الطوارئ في مقاطعة مونتجومري "نحن في وسطها تماما الآن. إنها حالة من الفوضى".

وقال مسؤول آخر من إدارة الطوارئ إنهم كانوا يعملون مع الصليب الأحمر الأمريكي صباح اليوم الثلاثاء لإقامة أربعة مراكز إيواء على الأقل في المنطقة للنازحين.

وذكرت بعض وسائل الإعلام أن عمال الإنقاذ يتنقلون من منزل لمنزل في أجزاء من ديتون. ولم يتسن الاتصال بالشرطة للحصول على تعليق.

ونشر مستخدمو تويتر صورا لأنقاض تتطاير في الهواء ومنازل متنقلة مدمرة وسيارات محطمة.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام كاسحات ثلوج من إدارة النقل في أوهايو تزيل الأنقاض عن طريق 75 شمالي المدينة الذين يربط بين عدة ولايات.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 75 ألف منزل وشركة في وقت مبكر من صباح اليوم وفقا لموقع باور أوتدج لمراقبة التيار الكهربائي.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إنها تلقت بلاغات عن عدة أعاصير في منطقة ديتون بين الساعة 11 مساء أمس الاثنين حتى الواحدة من صباح اليوم.

وقالت هيئة الأرصاد أمس الاثنين إن مناطق من أركانساس وأوكلاهوما غمرتها المياه تستعد للمزيد من الأمطار التي سترفع مستوى المياه أكثر في نهر أركانساس. وقامت ولايات أركانساس وأوكلاهوما وميزوري بالدفاع بوحدات من الحرس الوطني للتصدي لتداعيات العواصف.

وفي ميزوري أسفرت الأعاصير والعواصف الشديدة عن مقتل ثلاثة أشخاص ودمرت أو ألحقت أضرارا بمئات المنازل هذا الأسبوع.

 


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