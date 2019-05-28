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إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بمركز الغنايم

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:22 ص
إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بمركز الغنايم اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط
أسيوط-هيثم البدري
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أصيب 5 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية، وقعت بين أبناء عمومة بمركز الغنايم بأسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغنايم المركزي.
 
كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من المقدم محمد عطية رئيس مباحث مركز شرطة الغنايم يفيد وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بدائرة مركز الغنايم، وانتقلت قوة من مباحث مركز الغنايم برئاسة المقدم محمد عطية رئيس مباحث الغنايم.
 
وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص بمناطق متفرقة بالجسم وتم نقل المصابين الي مستشفي الغنايم المركزي وتم ضبط كلا من حمدي كامل حسين 40 سنة سائق ، ومحمد كمال حسين 16 سنة طالب وبحوزتهما فرد خرطوش، وطبنجة 9 مل وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض علي النيابة العامة
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