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إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بسب خلافات بينهم على الجيرة بالمنوفية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:30 م
إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بسب خلافات بينهم على الجيرة بالمنوفية اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية
المنوفية - محمد فتحى
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أصيب منذ قليل 3 أشخاص بإصابات بالغة فى مشاجرة بين عائلتين بأحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب خلافات على الجيرة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من وقوع مشاجرة بأحدى قرى مركز منوف بين عائلتين بسب خلافات بينهم على الجيرة، ونتج عنها إصابة 3 أشخاص أحدهم إصابته خطيرة، تم نقلهم إلى مستشفى منوف العام، وعلى الفور أنتقلت مباحث المركز وتم ألقاء القبض على طرفى المشاجرة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .

 

 


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