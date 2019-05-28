إصابة 3 أشخاص صدمتهم سيارة أثناء عبورهم الطريق الصحراوى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر اصطدامهم بسيارة مجهولة أثناء عبورهم الطريق الصحراوى بالبحيرة.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين إصابة ثلاثة أشخاص أثناء عبورهم طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى أمام الكيلو 82 اتجاه الإسكندرية، إثر اصطدامهم بسيارة مجهولة.

وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.