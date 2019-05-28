إصابة 11 شخصا فى انفجار عبوة ناسفة شرق الهند

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أعلنت الشرطة الهندية إصابة 3 من أفرادها و8 جنود من القوات شبه العسكرية إثر انفجار عبوة ناسفة بشرق البلاد.

وذكرت قناة "أنديا تى في" الهندية اليوم الثلاثاء أن الانفجار وقع بينما كانت القوات تقوم بعملية بحث وتمشيط فى منطقة الغابات بولاية جهارخاند، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.



وترجح السلطات أن المتمردين الماويين قاموا بزرع العبوة الناسفة فى طريق ترابى لاستهداف القوات الحكومية.



يذكر أن الحكومة الهندية تصنف المتمردين الماويين الذين يحاربونها منذ قرابة 4 عقود كأكبر تهديد أمنى داخلي، وينتشر المتمردون فى 20 ولاية من بين ولايات البلاد الـ28 ويقدر عدد مقاتليهم بالآلاف ويزعمون استلهام أفكارهم من الزعيم الصينى ماو تسى تونج.