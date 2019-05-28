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إحالة عامل للمحاكمة بتهمة سرقة 100 ألف جنيه من شركة فى عابدين

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:00 ص
إحالة عامل للمحاكمة بتهمة سرقة 100 ألف جنيه من شركة فى عابدين محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة عابدين إحالة عامل لمحكمة الجنح فى اتهامه سرقة 100 ألف جنيه من داخل شركة، واستلمت النيابة تحريات المباحث التى أكدت صحة الواقعة.

وأدلى عامل الخردة المتهم بسرقة 100 ألف جنيه من داخل شركة بعابدين، باعترافات أمام رجال المباحث، وقال المتهم إنه نظرا لارتباطه بعلاقة عمل مع شركة تورید معدات النظافة، بحكم عمله عامل خردة، اختمرت فى عقله فكرة سرقة الشركة.

وأضاف المتهم أنه يعلم بحكم تردده على الشركة بمواعيد فتح وإغلاق الشركة، فتسلل إلى المكان وتمكن من كسر الخزينة الحديدية وسرقة 100 ألف جنيه وفر هاربا.

تلقى قسم شرطة عابدین، بلاغا من صاحب شركة للاستیراد وتورید معدات النظافة، باكتشافه كسر باب الشركة وكسر الخزینة الحدیدیة، وسرقة مبلغ مالى 100 ألف جنیه من داخلها، ولم یتهم أحد.

وتوصلت التحریات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل خردة، سبق اتهامه فى 15 قضیة آخرها قضیة "سرقة مسكن" والمطلوب التنفیذ علیه فى حكمین حبس جزئى "شروع فى سرقة" بالحبس سنة وشهر.

وعقب تقنین الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة باستخدام "عتلة حدیدیة"، وبإرشاده تم ضبط (98800 جنیه) من متحصلات الواقعة، والعتلة الحدیدیة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة، والعرض على النیابة العامة التى باشرت التحقیقات.


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