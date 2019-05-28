أمن بنها يضبط عاطلا بحوزته 3 كيلو بانجو و250 جرام هيروين وسلاح نارى

القليوبية - نيفين طه

ألقت مباحث مكافحة المخدرات بالقليوبية القبض على عاطل فى دائرة مركز شرطة بنها، وبحوزته كمية متنوعة من المواد المخدرة، وأسلحة نارية، فتحفظت على المتهم والمضبوطات وحررت محضرا بالواقعة.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، تفيد بترويج عاطل مفرج عنه حديثا من السجن للمخدرات أمام مسكنه فى دائرة مركز بنها، وعلى الفور وجهت قوة لضبط المتهم "أحمد. ح. ا"، 53 سنة، مقيم فى "جزيرة بلى" وسابق اتهامه فى 3 قضايا (مخدرات وشيك وسلاح وذخائر) وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 ملليمترا وطلقتين من العيار نفسه، إضافة إلى كيلو جرامين من نبات البانجو المخدر، و250 جرام هيروين، و150 جرام حشيش، و360 جنيها وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وبأن السلاح النارى لحماية تجارته، والمبلغ المالى حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.