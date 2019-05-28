سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:46 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أمن بنها يضبط عاطلا بحوزته 3 كيلو بانجو و250 جرام هيروين وسلاح نارى

الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:39 م
أمن بنها يضبط عاطلا بحوزته 3 كيلو بانجو و250 جرام هيروين وسلاح نارى حشيش - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق

ألقت مباحث مكافحة المخدرات بالقليوبية القبض على عاطل فى دائرة مركز شرطة بنها، وبحوزته كمية متنوعة من المواد المخدرة، وأسلحة نارية، فتحفظت على المتهم والمضبوطات وحررت محضرا بالواقعة.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، تفيد بترويج عاطل مفرج عنه حديثا من السجن للمخدرات أمام مسكنه فى دائرة مركز بنها، وعلى الفور وجهت قوة لضبط المتهم "أحمد. ح. ا"، 53 سنة، مقيم فى "جزيرة بلى" وسابق اتهامه فى 3 قضايا (مخدرات وشيك وسلاح وذخائر) وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 ملليمترا وطلقتين من العيار نفسه، إضافة إلى كيلو جرامين من نبات البانجو المخدر، و250 جرام هيروين، و150 جرام حشيش، و360 جنيها وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وبأن السلاح النارى لحماية تجارته، والمبلغ المالى حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

ضبط شخصين صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار بقضايا تزوير ومشاجرة بطوخ

‎القبض على 6 عاطلين لقيامهم بأعمال سمسرة بشبرا الخيمة

ضبط مسجل شقى خطر وبحوزته أسلحة نارية وذخائر بقصد الإتجار بالقليوبية

حبس عاطل فى قليوب 4 أيام لتحويل مسكنه إلى وكر لتجارة السلاح

القبض على 20 تاجر مخدرات و أسلحة فى حملة أمنية ببنها والعبور

القبض على 27 تاجر مخدرات وأسلحة وذخائر بحملة أمنية بالقليوبية

القليوبية

مخدرات واسلحة نارية

مركز شرطة بنها

مدير امن القليوبية


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

الرجوع الى أعلى الصفحة