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97 % من طلاب الصف الأول الثانوى أدوا امتحان الفلسفة والمنطق إلكترونيا

الإثنين، 27 مايو 2019 09:22 م
97 % من طلاب الصف الأول الثانوى أدوا امتحان الفلسفة والمنطق إلكترونيا امتحانات اولى ثانوى -ارشيفية
كتب محمود طه حسين
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أدى صباح اليوم طلاب الصف الأول الثانوى امتحان مادة الفلسفة والمنطق فى جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، فى سادس أيام امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2018/2019.

وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوى، أن 436,382 طالبا وطالبة أدوا امتحان مادة الفلسفة والمنطق فى جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية بنسبة 97% من الطلاب المستهدفين لأداء الاختبار إلكترونيًا.

وشهدت الفترة الصباحية، والتى بدأت فى الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أداء 388,145 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 97,61%، من إجمالى مستهدف 397,625 طالبا فى 1786 مدرسة، فيما أدى 141,289 طالبا الامتحان ورقيًا.

وفى الفترة المسائية، والتى بدأت فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أدى 48,237 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 92,76%، من إجمالى مستهدف 52,000 طالبة وطالبة فى 705 مدارس حكومية مجهزة لاستقبال طلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية، فيما أدى 8,300 طالب وطالبة الامتحان ورقيًا.

وقد تلقت غرفة العمليات عدة ملاحظات، والتى تم التعامل معها على الفور لمراعاة مصلحة أبنائنا الطلاب، ففى محافظة الفيوم، قامت طالبة بالدخول بالكود الخاص بزميلتها تم التنبيه بعمل تقرير بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة وتمكين الطالبة من أداء الامتحان.

وفى محافظة المنوفية وصل طالبان إلى لجنة الامتحان وأبلغوا المراقب بأنهم فقدوا كلمة السر الخاصة بالتابلت الخاص بهم، على الفور تواصلت غرفة العمليات مع الشركة وتم حل المشكلة وإرسال كلمة السر للطلاب للتمكن من أداء الامتحان.

ورصدت غرفة العمليات بمحافظة الإسكندرية، حضور مجموعة من الطلاب بمدرسة الإخلاص بإدارة غرب الإسكندرية بدون الكود الخاص بهم وقامت المدرسة بطباعة الكود للطلاب وتسليمه للطلاب لأداء الامتحان إلكترونيًا.

كما رصدت غرفة العمليات بمحافظة البحر الأحمر، أنه تم الإبلاغ عن مشكلة كود بإحدى المدارس وتم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة والتنبيه بأداء الامتحان ورقيًا فى وقته حرصاً على مصلحة الطلاب.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لـ585,980 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

 


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التربية والتعليم

الامتحان الالكترونى لطلاب الصف الاول الثانوى

امتحان مادة الفلسفة والمنطق


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