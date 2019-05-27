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86% من القراء يؤيدون إطلاق7 منصات إلكترونية لتحسين جودة الخدمات الحكومية

الإثنين، 27 مايو 2019 07:06 ص
86% من القراء يؤيدون إطلاق7 منصات إلكترونية لتحسين جودة الخدمات الحكومية الاستطلاع
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فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد إطلاق 7 منصات إلكترونية لتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، أيد غالبية القراء إطلاق 7 منصات إلكترونية لتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وأيد 86% من القراء إطلاق 7 منصات إلكترونية لتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بينما عارض 9% من القراء إطلاق 7 منصات إلكترونية لتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، فى الوقت الذى أعرب فيه 5% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

 

 


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القراء

اليوم السابع

منصات الكترونية

الخدمات الحكومية


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