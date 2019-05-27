86% من القراء يؤيدون إطلاق7 منصات إلكترونية لتحسين جودة الخدمات الحكومية

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد إطلاق 7 منصات إلكترونية لتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، أيد غالبية القراء إطلاق 7 منصات إلكترونية لتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وأيد 86% من القراء إطلاق 7 منصات إلكترونية لتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بينما عارض 9% من القراء إطلاق 7 منصات إلكترونية لتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، فى الوقت الذى أعرب فيه 5% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.