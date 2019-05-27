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225 مليون جنيه لتنفيذ 60 ألف وصلة صرف صحى منزلى ‎

الإثنين، 27 مايو 2019 09:56 ص
225 مليون جنيه لتنفيذ 60 ألف وصلة صرف صحى منزلى ‎ الصرف الصحى - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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فى إطار جهود الدولة لترسيخ العدالة الاجتماعية تستهدف  خلال العام المالى الجديد (2019/2020) الذي يبدأ أول يوليو المقبل  تنفيذ 60 ألف وصلة صرف صحى منزلى لخدمة 600 ألف مواطن بتكلفة 225 مليون جنيه.

 تطوير القرى والنجوع خاصة الأكثر احتياجاً وتزويدها بالصرف الصحى من أهم الملفات التى تحظى باهتمام الدولة فى الوقت الراهن، وتم حتي الآن تنفيذ أكثر من 43 ألف وصلة صرف صحي في 75 قرية في 16 محافظة بتكلفة 154 مليون جنيه واستفاد من هذه الخدمة حوالي 400 ألف نسمة، و يتم التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمساندة وتمكين الأسر الفقيرة للاستفادة من مشروعات الصرف الصحى التي يتم تنفيذها بالقرى والمراكز ولا يتم الاستفادة منها لعدم قدرة الأسر على الربط على هذه المشروعات وعدم الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة التي تنفقها الدولة على هذه المشروعات .

 

 


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