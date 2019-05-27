وفاة 8 أشخاص وإصابة آخر فى حادث سير بمنطقة "كبد" فى الكويت

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى بوزارة الداخلية الكويتية، عن تلقيها وقوع حادث تصادم رباعى وانقلاب على الطريق المؤدى لدوار كبد شمال مخفر كبد، أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة أخر .

وذكر حساب الداخلية الكويتية عبر انستجرام، تفاصيل عن وقوع حادث انقلاب مما أدى إلى تجمهر عدد من الأشخاص للمساعدة، وأثناء ذلك أتت احدى المركبات دفع رباعى مسرعة، مما أدى إلى انحرافها إلى الجانب الأيسر من الطريق ودهس بعض المتجمهرين .



بيان الداخلية

وتواجدت جميع الأجهزة الأمنية المعنية بالموقع فور تلقى البلاغ والاستعانة بالإسعاف الجوي والإطفاء. ، مشيرة أن جهات الاختصاص فتحت تحقيق فورى لاتخاذ كافة الإجراءات للوقوف على أسباب الحادث.

واختتمت الداخلية بيانها، بالتقدم بخالص العزاء إلى أسر المتوفين، داعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر .