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وفاة ثالث طفل بفنزويلا فى انتظار عملية زرع العمود الفقرى بسبب نقص الأدوية

الإثنين، 27 مايو 2019 03:02 م
وفاة ثالث طفل بفنزويلا فى انتظار عملية زرع العمود الفقرى بسبب نقص الأدوية فنزويلا
كتبت فاطمة شوقى
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توفى "يديبيريث ريكينا" صبى فنزويلى دون سن الثامنة، كان يعانى من سرطان الدم الليمفاوى الحاد، ويحتاج بشكل عاجل لعملية زرع فى العمود الفقرى، وهو الطفل الثالث الذى يموت فى شهر مايو فى انتظار هذه العملية.
 
ووفقا لصحيفة "الموندو" الإسبانية فقد تتزامن وفاة الطفل  مع الإعلان الأخير لنظام نيكولاس مادورو فيما يتعلق باستثمار أكثر من 56 مليون يورو فى الزى العسكرى وتصنيع مدفع رشاش.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن يديبيريث مثله مثل 30 مريضا آخرين فى مستشفى جيه إم دى لوس ريوس للأطفال فى كاراكاس، انتظروا لمدة عام تقريبا لعملية الزرع ، ولكن أيضا كانت الأدوية اللازمة لهذا المرض "فانكومايسين وميروبينيم" من بين الأدوية الناقصة فى البلد الكاريبى الذى يعانى من ازمة اقتصادية طاحنة.
 
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تعليق برنامج الزرع الذى كان يضعه الرئيس نيكولاس مادورو منذ عامين، وذلك بسبب الازمة الاقتصادية التى تعانى منها فنزويلا، مما تسببت فى ديون لشركة فوندا فينيكا الإيطالية التى كانت تجرى هذه العمليات والمسئولة عن تنسيق الاجراءات.
 
وقالت ويندى جونزاليز ، والدة الطفل " هناك أشخاص يموتون بسبب نقص الادوية والمضادات الحيوية التى لا تتوفر هنا او انها باهظة الثمن، بينما يتم انفاق اموال على اشياء غير ضرورية".
 
 
 
 

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