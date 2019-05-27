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وزير الخارجية الأردنى يبحث مع مسئولة سويدية التطورات فى المنطقة

الإثنين، 27 مايو 2019 11:00 م
وزير الخارجية الأردنى يبحث مع مسئولة سويدية التطورات فى المنطقة وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى - أرشيفية
أ ش أ
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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، اليوم الاثنين، مع مسئولة ملف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعملية السلام فى وزارة الخارجية السويدية آنا همرجرين، التطورات فى المنطقة والجهود المبذولة لتجاوز التحديات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن الجانبين بحثا أيضا - خلال اللقاء - الخطوات المشتركة التى سيقوم بها البلدان بالتعاون مع المجتمع الدولى لحشد الدعم المالى والسياسى لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنروا) فى إطار الشراكة التى كرسها الاْردن والسويد لدعم الوكالة، وشددا على ضرورة استمرار توفير الدعم اللازم لتمكين الوكالة من القيام بدورها إزاء اللاجئين وفق تكليفها الأممى.

وأكد الصفدى وهمرجرين ضرورة تكاتف الجهود لحل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى وفق حل الدولتين، واستمرار العمل لتطوير العلاقات الثنائية وتعميق التعاون والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية ثنائيا وفِى إطار الاتحاد الأوروبي.

 


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وزير الخارجية الاردنى

الامم المتحدة

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