سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 06:19 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

هل يجوز شراء هاتف بالتقسيط وهل ذلك ربا ؟ .. الإفتاء تجيب

الإثنين، 27 مايو 2019 04:59 م
هل يجوز شراء هاتف بالتقسيط وهل ذلك ربا ؟ .. الإفتاء تجيب دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز شراء هاتف محمول بنظام التقسيط، وأنه لا شبهة فيه فهو حلال.

وقال الشيخ محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إنه ردا على سؤال حول شراء هاتف بالتقسيط وهل هو حلال أم حرام؟، فهو جائز شرعا.


وتابع شلبى: "التقسيط يكون قطعا بمبلغ أكبر عن الكاش وهنا قد يظن البعض أن ذلك ربا، والحقيقة أن الفارق بين نظام التقسيط والربا هو وجود سلعة والسلعة هنا هى الهاتف الذى أخرج هذه المعاملة من الربا".


 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

فيديو معلوماتى.. كيف قدرت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر؟

لو فاتتك صلاة الضحى .. اعرف من دار الإفتاء لها قضاء أم لا؟

26 وصية من دار الإفتاء لإحياء ليلة القدر.. تعرف عليها

عبر الموشن جرافيك.. دار الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا

الافتاء

هل يجوز شراء هاتف بالتقسيط

القسط حرام ام حلال

التقسيط حرام

دار الافتاء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

الرجوع الى أعلى الصفحة